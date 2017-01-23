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«Производственный инцидент»: в Австралии по время съемок в клипе погиб актер

23.01.2017 - 16:03

Новости Австралии. Во время съемок в музыкальном клипе погиб австралийский актер. Сценарий ролика предусматривал перестрелку. В процессе записи сцены один из участников был ранен в грудь и скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полиции случившееся назвали производственным инцидентом. К слову, до сих пор остается неизвестным, какие патроны были в пистолете: холостые или боевые. Представители правопорядка подчеркивают: даже холостой патрон, при выстреле с короткого расстояния, может причинить серьезные травмы.

В Австралии по время съемок в клипе погиб актер

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