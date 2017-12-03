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Сильнейшие за 50 лет дожди в австралийском штате Виктория: власти призвали жителей к эвакуации

03.12.2017 - 18:30

Новости Австралии. Рекордные за полтора века дожди привели к наводнениям в австралийском штате Виктория. Хуже всего дела обстоят на северо-востоке региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой – десятки населенных пунктов, свои дома покидают тысячи людей.

Трем сотням понадобилась помощь спасателей. Наводнение здесь уже признали сильнейшим за последние 50 лет.

Люди в спешном порядке сооружают дамбы из мешков с песком, укрепляют берега рек. Однако синоптики предрекают, что дожди в штате только усилятся. Власти призывают к эвакуации.

Сильнейшие за 50 лет дожди в австралийском штате Виктория: власти призвали жителей к эвакуации

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