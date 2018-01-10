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Соболенко в паре с Кудерметовой прошла в четвертьфинал турнира в Хобарте

10.01.2018 - 00:40

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает выступать на турнире в австралийском Хобарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем не только в одиночном разряде, где 8 января успешно преодолела первый круг, но и в парном, где сделала то же самое на следующий день. В тандеме с россиянкой Вероникой Кудерметовой наша теннисистка справилась с дуэтом Нателла Дзаламидзе – Ксения Кнолль.

Итоговый счет – 6:1, 5:7, 10:6 в пользу Соболенко и Кудерметовой.

В четвертьфинале их поджидает первая сеяная пара, состоящая из румынки Ралуки Олару и украинки Ольги Савчук.

Соболенко в паре с Кудерметовой прошла в четвертьфинал турнира в Хобарте

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Источник фото: www.instagram.com/sabalenka_aryna/?hl=ru
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