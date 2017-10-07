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Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты

07.10.2017 - 18:03

Новости Австралии. Австралию объединил всеобщий день борьбы с планами угольных королей открыть новый разрез Кармайкл в Центральном Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди собрались на митинги в Сиднее, Брисбене, Мельбурне и других городах. На побережье живыми буквами выложили призыв остановить известную угледобывающую компанию.

Участники акции отмечают: угольная промышленность, равно как и энергетика, считаются самыми «грязными» в мире и наносят непоправимый вред окружающей среде.

 

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты

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