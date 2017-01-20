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Трагедия в Мельбурне: злоумышленник на автомобиле въехал в толпу пешеходов

20.01.2017 - 10:52

Новости Австралии.

Три человека погибли, 20 – ранены.

В австралийском Мельбурне неизвестный разыграл «берлинский сценарий». Автомобиль въехал в толпу пешеходов возле торгового центра.

При этом злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Он задержан. Пока власти не называют произошедшее терактом. Одна из центральных улиц второго по величине города Австралии остается оцепленной.

Всё это произошло около 14:00 по местному времени, когда в офисах деловой части Мельбурна – обеденный перерыв,

и очень много людей выходят на улицы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Трагедия в Мельбурне: злоумышленник на автомобиле въехал в толпу пешеходов

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