новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Австралии акула убила 17-летнюю серфингистку

19.04.2017 - 14:21

Новости Австралии. Трагедия разыгралась вблизи города Эсперанс. Все произошло на глазах у отца девочки.

Белая акула напала на 17-летнюю девушку, когда та занималась серфингом. Хищная рыба вцепилась в ногу спортсменке и серьезно ее повредила.  На место происшествия уже через несколько минут прибыли медики. Девочку спасти не удалось, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Несколько лет назад аналогичное происшествие произошло во Франции.

Подросток тренировался на доске в зоне, закрытой для плавания из-за повышенного риска нападения акул.

Мальчик находился в 15 метрах от берега в тот момент, когда на него напала акула (здесь подробнее).

Место трагедии в Австралии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В японском питомнике лев напал на смотрителей: 2 человека доставлены в больницу
В японском питомнике лев напал на смотрителей: 2 человека доставлены в больницу
Глаза блеснули и он меня за грудь ухватил: почему в белорусских деревнях боятся выходить из дома
Глаза блеснули и он меня за грудь ухватил: почему в белорусских деревнях боятся выходить из дома
Источник: wnews.com
В Лимпопо трое мужчин погибли при попытке изнасиловать крокодила
Нападение волчицы в Мозырском районе: «Отец вилами её, а она отпрыгивает в сторону и снова бросается»
Нападение волчицы в Мозырском районе: «Отец вилами её, а она отпрыгивает в сторону и снова бросается»
Момент нападения тигра на китаянку зафиксировала камера зоопарка
Момент нападения тигра на китаянку зафиксировала камера зоопарка
Виктор Баррио
Тореадор, убитый быком на корриде, незадолго до смерти рассказал о подготовке к бою
В Испании в ходе корриды бык убил матадора – такого не случалось 30 лет
Бешеный волк напал на деревню под Речицей: искусал 4 жителей, зверя остановил 15-летний мальчик
Бешеный волк напал на деревню под Речицей: искусал 4 жителей, зверя остановил 15-летний мальчик
Все новости по теме Нападения хищников
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru