новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Австралии легкомоторный самолет врезался в торговый центр: погибли 5 человек

21.02.2017 - 10:54

Новости Австралии. ЧП в австралийском Мельбурне. Легкомоторный самолет врезался в торговый центр. На момент катастрофы магазин был еще закрыт. По последним данным, жертвами инцидента стали 5 человек. Среди погибших – только пассажиры и члены экипажа самолета.

Они летели чартерным рейсом на остров Кинг. Местные СМИ сообщают, что на борту находились американские туристы. На месте крушения начался сильный пожар. Полиция эвакуировала местных жителей из зоны аварии.

Что привело к катастрофе, пока точно не установлено. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Самолет успел подать сигнал бедствия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Австралии легкомоторный самолет врезался в торговый центр: погибли 5 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во время авиашоу в Австралии в реку упал легкомоторный самолет
Во время авиашоу в Австралии в реку упал легкомоторный самолет: погибли оба пилота
В Италии разбился самолёт скорой авиапомощи: на борту находились 6 человек
В Италии разбился самолёт скорой авиапомощи: на борту находились 6 человек
В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи
В Минске в книге соболезнований по жертвам трагедии в Бишкеке появились первые записи
Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований
Крушение самолета в Бишкеке: в посольстве Кыргызстана в Минске открыта книга соболезнований
Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии
Крушение турецкого самолета под Бишкеком: видео с места трагедии
Мародер унес чайники и телефоны с места крушения «Боинга» под Бишкеком
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
Крушение грузового турецкого самолета на поселок в Бишкеке: подтверждена смерть 37 человек
Турецкий грузовой самолет рухнул на поселок в Бишкеке
«Сильный хлопок, тряхануло все близлежащие дома»: подробности крушения турецкого самолета в Бишкеке
Все новости по теме Авиакатастрофа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru