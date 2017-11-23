В Австралии рыбаки и собака пять дней жили на крыше автомобиля из-за крокодилов

Новости Австралии. Двое рыбаков и собака несколько дней были вынуждены спать на крыше автомобиля, оказавшись в зоне обитания крокодилов.

По информации ABC News, в пятницу 17 ноября мужчины отправились на рыбалку на север полуострова Дампир. Автомобиль застрял в грязи.

Мужчины были вынуждены забраться на крышу, чтобы не стать жертвами крокодилов, потому что животные наиболее активны в этот период года.

По словам сержанта полиции Марка Бальфура, рыбаков нашли во вторник 21 ноября днем.

Фото: abc.net.au

Марк Бальфур, сержант полиции:

Один из мужчин сказал, что крокодил приблизился к их транспортному средству, пока они были там, поэтому они были напуганы.

Во время спасательной операции мужчины были очень рады видеть людей и расплакались от счастья.

Марк Бальфур, сержант полиции:

Они были утомлены, обезвожены и перегреты солнцем.