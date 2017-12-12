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В Австралии установят систему сигнализации в связи с возросшей угрозой терактов

12.12.2017 - 09:57

Новости Австралии. В связи с возросшей угрозой терактов, власти многих стран усиливают меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников.

Для того, чтобы обезопасить население в том числе используют различные системы оповещения о нападениях.

Так, в австралийском Мельбурне в целях борьбы с терроризмом установят специальную сигнализацию. Громкоговорители разместят по всему городу. Работу системы планируется проверить 28 декабря.

В Австралии установят систему сигнализации в связи с возросшей угрозой терактов

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