новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В возрасте 70 лет умер продюсер и музыкант рок-группы AC/DC Джордж Янг

23.10.2017 - 11:25

Новости Австралии. В возрасте 70 лет скончался Джордж Янг – австралийский рок-музыкант, игравший в группах AC/DC и Easybeats.

О его смерти сообщили участники группы AC/DC. По словам музыкантов, без его помощи и советов не было бы легендарной группы.

«Вы не могли встретить более преданного и профессионального человека, брата, музыканта, автора песен, продюсера, советника. Все, что он сделал и дал нам на протяжении своей жизни, мы всегда будем помнить с благодарностью».

Фото: AC/DC

Музыкант и продюсер родился в 1946 году в Шотландии. Через 17 лет его семья переехала в Австралию. Он создал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х.

В 1973 году младшие братья Джорджа Янга – Ангус и Малкольм – создали рок-группу AC/DC, продюсером которой он был. Известен также как соавтор легендарных хитов «Friday on My Mind» и «Love Is in the Air».

По словам друзей музыканта, Джордж Янг придал австралийской музыке новое звучание. Группа AC/DC является одной из самых успешных и известных рок-групп в мире.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/n_a_d_u_a_
Диспетчер скорой, принявшая вызов к Дмитрию Марьянову, уволена
Фото: instagram.com/elizaveta_21_riddle
СК РФ: следствие рассматривает две основные версии в деле о смерти Дмитрия Марьянова
Французская актриса Даниэль Дарье скончалась в возрасте 100 лет
Дмитрий Марьянов
По факту смерти Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело
Фото: instagram.com/alla_orfey
«Куда все уходят»: Алла Пугачева о смерти Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов. Фото: instagram.com/liliya_magnoliya
Вызов скорой актеру Марьянову отменили через четыре минуты – Минздрав РФ
Роли Дмитрия Марьянова. Фото: instagram.com/natalizorievna
«Яркие люди сгорают»: коллеги и поклонники скорбят о смерти актера Дмитрия Марьянова
Дмитрий Марьянов. Фото: instagram.com/08sochi80
Ему было 47 лет. Скоропостижно скончался российский актер Дмитрий Марьянов
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru