В возрасте 70 лет умер продюсер и музыкант рок-группы AC/DC Джордж Янг

Новости Австралии. В возрасте 70 лет скончался Джордж Янг – австралийский рок-музыкант, игравший в группах AC/DC и Easybeats.

О его смерти сообщили участники группы AC/DC. По словам музыкантов, без его помощи и советов не было бы легендарной группы.

«Вы не могли встретить более преданного и профессионального человека, брата, музыканта, автора песен, продюсера, советника. Все, что он сделал и дал нам на протяжении своей жизни, мы всегда будем помнить с благодарностью».

Фото: AC/DC

Музыкант и продюсер родился в 1946 году в Шотландии. Через 17 лет его семья переехала в Австралию. Он создал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х.

В 1973 году младшие братья Джорджа Янга – Ангус и Малкольм – создали рок-группу AC/DC, продюсером которой он был. Известен также как соавтор легендарных хитов «Friday on My Mind» и «Love Is in the Air».

По словам друзей музыканта, Джордж Янг придал австралийской музыке новое звучание. Группа AC/DC является одной из самых успешных и известных рок-групп в мире.