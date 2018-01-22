Видеохит: в лодку австралийских учёных запрыгнул пингвин

Новости Австралии. Пингвин запрыгнул в лодку к членам экспедиции Австралийской антарктической службы. Случай произошёл возле исследовательской станции «Кейси».

Видео с неожиданным гостем было опубликовано 17 января на YouTube-канале AusAntarctic. Оно набрало почти 100 тысяч просмотров. На кадрах видно, как пингвин запрыгнул в лодку. Затем птица начала осматриваться. Когда к птице приблизился член экипажа, пингвин покинул учёных и отправился по своим делам.

Фото: скриншот из видео с YouTube-канала AusAntarctic

Автор видео сообщил, что их группа собирала воду на пробу.

Летом прошлого года в Норвегии пингвин получил звание бригадного генерала Королевской гвардии.