новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Впервые за семь лет в зоопарке Сиднея родился детеныш карликового бегемота

17.03.2017 - 09:49

Новости Австралии. В зоопарке австралийского Сиднея впервые за 7 лет родился детеныш карликового бегемота. Сейчас самке 24 дня и она с любопытством исследует свою территорию. Со своим любимым занятием малышка определилась – ей очень нравится плескаться в бассейне.

Вскоре работники зоопарка проведут конкурс, чтобы выбрать новой жительнице имя. Карликовые бегемоты относятся к находящимся под угрозой исчезновения видам. В дикой природе насчитывается лишь 3000 особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за семь лет в зоопарке Сиднея родился детеныш карликового бегемота

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более четырех тысяч животных погибли на юго-западе Китая из-за снежной бури
Более четырех тысяч животных погибли на юго-западе Китая из-за снежной бури
Салоны красоты для животных: что такое груминг и как стать гламурным питомцем?
В ЮАР дальнобойщик спас заблудившегося изнуренного слоненка, напоив его водой из бутылки
В ЮАР дальнобойщик спас заблудившегося изнуренного слоненка, напоив его водой из бутылки
Интернет покорен любвеобильной пандой: видеофакт
Интернет покорен любвеобильным медвежонком-пандой: видеофакт
Животные-синоптики: чем обусловлена чувствительность к природным процессам?
Около двух километров береговой линии Коста-Рики покрылось погибшими сардинами
Около двух километров береговой линии Коста-Рики покрылось погибшими сардинами
Белорусский деликатес: виноградных улиток начнут заготавливать в Пинском районе
Яна Ермольчик
Заводчики карликовых африканских ежей Ольга Климович и Яна Ермольчик на СТВ
Все новости по теме Человек и животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru