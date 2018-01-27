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Australian Open. За час Роджер Федерер обыграл корейца Чхун Хёна

27.01.2018 - 02:29

Новости Австралии. Роджер Федерер ожидаемо стал вторым финалистом мужского розыгрыша Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

26 января в полуфинале он скрестил ракетки с открытием турнира – корейцем Чхун Хёном. Правда, зрители, купившие билет на матч, скорее всего, остались разочарованы. Поединок продолжался всего лишь один час и закончился досрочно – во втором сете Чхун Хён снялся из-за проблем со здоровьем. К тому времени он успел в одну калитку проиграть первую партию – 1:6, да и в следующей дела у него шли ни шатко ни валко – 2:5.

Остается добавить, что в решающей баталии Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем, имеющим шестой номер в мировом рейтинге. Матч намечен на 28 января и стартует в 11:30 по минскому времени.

Australian Open. За час Роджер Федерер обыграл корейца Чхун Хёна

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