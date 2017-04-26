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Австрия намерена продлить контроль на границе

26.04.2017 - 13:43

Новости Австрии. Австрийские власти намерены продлить контроль на границе. По словам министра внутренних дел республики, пока внешние рубежи Евросоюза не защищены должным образом, будет осуществляться национальная политика.

Отметим, в ближайшие недели Еврокомиссия объявит о решении продлить пограничный контроль согласно статье 29 Шенгенского кодекса о границах. В последний раз ЕС разрешил странам-участникам проводить проверки до середины мая 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия намерена продлить контроль на границе

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