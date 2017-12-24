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Новый канцлер Австрии предложил, как можно решить проблему беженцев в ЕС

24.12.2017 - 17:50

Новости Австрии. Новый канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за равномерное распределение миграционной нагрузки в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государства ЕС должны принять до 120 тысяч беженцев, которые сейчас, в основном, находятся в Греции и Италии.

Курц считает, что принимая их, Европа не продвигается вперед и предлагает свои пути решения этой проблемы, включая поддержку стран-поставщиков мигрантов. Ранее такие же заявления делали Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Новый канцлер Австрии предложил, как можно решить проблему беженцев в ЕС

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