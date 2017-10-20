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По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 %

20.10.2017 - 10:30

Новости мира. Ежедневно в мире умирают 7 тысяч новорождённых – ООН опубликовала новый доклад. Исследователи отмечают – этот показатель, за последние 16 лет вырос с 41 до 46 %, что вызывает серьёзную обеспокоенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший уровень детской смертности наблюдается в Индии, Пакистане, Нигерии, Конго и Эфиопии. Если подобная тенденция сохранится, до 2030 года умрут 60 миллионов детей, не дожив до пяти лет.

Среди основных причин их гибели: осложнения при беременности и родах, а также инфекционные заболевания.

По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 %

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