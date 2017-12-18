﻿ Президент поздравил нового федерального канцлера Австрии с назначением на должность | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президент поздравил нового федерального канцлера Австрии с назначением на должность

18.12.2017 - 18:33

Новости Австрии. Президент Австрии привел к присяге новое правительство. Официальная церемония прошла в Вене сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост федерального канцлера занял бывший глава МИД республики Себастьян Курц. Политика с назначением на должность  поздравил Президент Беларуси. Отметим, что Курц – самый молодой канцлер в истории Австрии. Ему исполнился 31 год.

В Минске он был несколько раз. Два года назад в качестве главы внешнеполитического ведомства Австрии, а вот летом 2017 представлял свою страну на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

https://unsplash.com/
Апостроф: Какие события в 2018 году станут решающими для Украины
https://unsplash.com/
Newsweek: Войны в 2018 году: что случится с Северной Кореей, Сирией и Украиной?
Зеркало Недели: Как вернуть миллиарды Януковича в Украину?
Зеркало Недели: Как вернуть миллиарды Януковича в Украину?
https://unsplash.com/
РБК: Приговор Улюкаеву в особо крупном размере
https://unsplash.com/
Взгляд: ЦРУ предотвратило теракт в Санкт-Петербурге. Кремль заявил о «чувстве признательности»
Штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками Саакашвили попал на видео
Штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками Саакашвили попал на видео
В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист
В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист
Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде
Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru