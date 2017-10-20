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Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии

20.10.2017 - 10:19

Новости Австрии. К событиям в мире. Право на формирование австрийского правительства сегодня официально должен получить  Себастьян Курц – председатель Народной партии, победившей на досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам избранного канцлера, прежде чем выбрать руководящего партнёра, он проведёт переговоры со всеми партиями, включая социал-демократов, коалиция с которыми перед выборами развалилась.

Однако, по всем прогнозам, себе в союзники Курц выберет националистов из Австрийской партии свободы.

Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии

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