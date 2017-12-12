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Взрыв на станции в Австрии: прерваны поставки газа в Италию, Венгрию и Словению

12.12.2017 - 17:19

Новости Австрии. После взрыва на крупнейшей австрийской газовой станции прерваны поставки «голубого топлива» в Италию, Венгрию и Словению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Терминал серьезно поврежден, специалистам пришлось вручную отключить газопровод. Когда будет восстановлена подача, компания-оператор пока не сообщает. В связи со сложившейся ситуацией, итальянские власти намерены ввести режим чрезвычайного положения.

По прогнозам специалистов, стоимость кубометра газа для европейских стран уже к 13 декабря возрастет почти в 2 раза.

Тем временем, на месте ЧП продолжают работать экстренные службы. По уточненным данным, ранения различной степени тяжести получили более 20 сотрудников. Один человек погиб.

Взрыв на станции в Австрии: прерваны поставки газа в Италию, Венгрию и Словению
Взрыв на газовой станции в Австрии
Фото. Взрыв на газовой станции в Австрии
Взрыв на газовой станции в Австрии
Фото. Взрыв на газовой станции в Австрии
Взрыв на газовой станции в Австрии
Фото. Взрыв на газовой станции в Австрии
Взрыв на газовой станции в Австрии
Фото. Взрыв на газовой станции в Австрии

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