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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с 55-летием

24.12.2016 - 14:48

Новости Азербайджана. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев 24 декабря отмечает 55 день рождения.

Президентом страны он является начиная с 2003 года.

Между Беларусью и Азербайджаном установлены крепкие, фундаментальные отношения. Это было подтверждено и в ноябре, во время визита главы нашего государства в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своего азербайджанского коллегу с личным праздником поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что обоюдное стремление вывести белорусско-азербайджанское сотрудничество на еще более высокий качественный уровень уже в недалеком будущем принесет ощутимые результаты в интересах братских народов Беларуси и Азербайджана.

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с 55-летием

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