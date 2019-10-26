Беларусь предложила Движению неприсоединения поддержать «Хельсинки-2»
Новости Беларуси. Беларусь предлагает провести в 2021 году конференцию по новому мировому порядку. Миротворческие идеи нашей страны озвучил 26 октября спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он возглавляет белорусскую делегацию на саммите Движения неприсоединения в Баку.
Беларусь рассчитывает на поддержку странами движения инициативы Александра Лукашенко о перезапуске Хельсинкского процесса. Идея, получившая неофициальное название «Хельсинки-2», подразумевает возрождение всеобъемлющего переговорного процесса на глобальном уровне.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Необходимо наладить широкий международный диалог по преодолению существующих противоречий между государствами. Успех этой совместной работы обеспечит Движению достойные место и роль в современном мире. Призываем председателя Движения рассмотреть вопрос о проведении в 2021 году конференции, посвященной видению нового мирового порядка.
Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и равенства, мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Саммит сегодня завершает работу. Масштабная дискуссия объединила представителей шести десятков государств. Главные темы – противостояние глобальным вызовам, борьба с терроризмом и укрепление мировой безопасности.
Движение неприсоединения – международная организация, которая объединяет 120 стран на принципах невступления в военные альянсы.
На саммите Движения неприсоединения в Баку Беларусь представит Владимир Андрейченко
Новости Беларуси. Защита мира, безопасность и борьба с терроризмом. В Баку начал работу саммит Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников главы правительств и государств – всего 60 стран. Белорусскую делегацию возглавляет спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. 26 октября он озвучит предложения Минска о реализации инициативы Александра Лукашенко по запуску глобального переговорного процесса «Хельсинки-2».
В бакинском саммите принимает участие и президент Кубы. В столицу Азербайджана Мигель Диас-Канель направился из Минска, где 24 октября завершился его первый официальный визит в Беларусь.
Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой
Напоминаем: Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая 120 государств.