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В центре Баку произошёл взрыв из-за утечки газа

27.01.2018 - 12:34

Новости Азербайджана. Утром 27 января в Баку раздался взрыв в жилом многоэтажном здании. На месте происшествия работают пожарные и полиция, центральный проспект перекрыт.

Как сообщает агентство Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС, причиной взрыва в канцелярском магазине стала утечка газа. Из-за взрыва начался пожар.

Взрывом разрушено 500 квадратных метров. Повреждены прилавки, элементы конструкции, выбиты рамы окон и дверей. Частично разбиты стёкла окон на втором и третьем этажах этого здания и некоторых других, расположенных поблизости.

Обгоревшие канцелярские принадлежности разбросало взрывной волной. Прибывшие пожарные сумели погасить пламя, не позволив ему перекинуться на здание.

В результате инцидента пострадал работник магазина Захид Махмудов. 57-летний мужчина получил ожоги разной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжёлом состоянии.

Как рассказал Sputnik Азербайджан врач больницы, в которую доставили мужчину, у пациента ожоги 90% тела и 15% дыхательных путей. Пострадавшему дали обезболивающее, его раны промыли и перевязали.

Зимой прошлого года произошёл взрыв на австрийской газовой станции.

Были прерваны поставки газа в Италию, Венгрию и Словению – здесь подробнее.

Фото: Day.Az
Day.Az
Фото. Day.Az
Day.Az
Фото. Day.Az
Day.Az
Фото. Day.Az

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