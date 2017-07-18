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Второй за два месяца пожар на Новом Арбате: видео очевидцев

18.07.2017 - 21:00

Новости Беларуси. На новом Арбате в Москве произошел сильный пожар в высотке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй инцидент за два месяца. В этот раз никто не пострадал.

27-этажное здание находится на реконструкции, там работают только кафе, несколько магазинов и отделение банка. На место ЧП прибыли 20 пожарных расчетов, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Из-за пожара на прилегающей территории образовалась многокилометровая пробка. Спасатели эвакуировали около 80 человек, еще свыше 20 покинули здание самостоятельно. Причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Сейчас рядом с высоткой организован экстренный штаб, нуждающимся раздают воду.

Второй за два месяца пожар на Новом Арбате: видео очевидцев

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