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На месте взрыва обнаружены тела двух погибших: что известно о ЧП в Бельгии

16.01.2018 - 15:04

Новости Бельгии. В бельгийском Антверпене, где из-за взрыва бытового газа частично обрушились три жилых дома, спасатели обнаружили тела двух погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 пострадавших доставлены в больницу. За жизни нескольких из них борются врачи. Не исключено, что количество жертв увеличится.

На месте происшествия специалисты продолжают разбирать завалы. Под обломками все еще могут находиться люди. Прокуратура начала расследование по факту взрыва. Версия теракта исключена.

На месте взрыва обнаружены тела двух погибших: что известно о ЧП в Бельгии

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