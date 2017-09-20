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У берегов Бельгии найдена затонувшая подлодка времен Первой мировой войны: есть вероятность обнаружить останки экипажа судна

20.09.2017 - 16:55

Новости Бельгии. У берегов Бельгии была обнаружена подводная лодка, которая затонула около века назад.

Немецкое судно класса UB-II времен Первой мировой войны хорошо сохранилось, сообщает BBC. Около ста лет назад лодка преследовала торговые корабли Великобритании, но летом 1917 года подорвалась на мине.

Сообщается, что на борту могут быть обнаружены останки 23 членов экипажа. Точное место находки в Северном море не было названо из-за угрозы мародерства или любопытства граждан.

Губернатор Западной Фландрии сообщил, что на суднах такого класса предусматривался экипаж в составе 22 человек во главе с командиром.

Несколько лет назад недалеко от Японии был найден подводный город, которому миллион лет – здесь подробнее.

Фото: Getty. Изображение использовано в качестве иллюстрации

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