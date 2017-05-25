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Увеличение военных расходов и усиление борьбы с терроризмом: саммит НАТО проходит в Брюсселе 25 мая

25.05.2017 - 20:46

Новости Бельгии. Внеочередной саммит НАТО проходит 25 мая в Брюсселе. Событие ознаменовалось открытием новой штаб-квартиры, а также двух мемориалов перед ней: фрагментом берлинской стены и частью одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная тема встречи: вопросы увеличения военных расходов и усиления борьбы с терроризмом.

Как заявил накануне генсек Североатлантического альянса, НАТО присоединится к коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Примечательно, что 25 мая на заседании в Брюсселе впервые присутствует президент США Дональд Трамп и избранный менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон.

Увеличение военных расходов и усиление борьбы с терроризмом: саммит НАТО проходит в Брюсселе 25 мая

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