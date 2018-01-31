﻿ В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком: служащих экстренно эвакуировали | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком: служащих экстренно эвакуировали

31.01.2018 - 11:51

Новости Бельгии. Конверт с подозрительным порошком получили в пресс-службе экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо, бургомистра Монса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскрыла его секретарь, после чего служащих офиса экстренно эвакуировали, а всех, кто имел отношение к конверту, изолировали.

В середине января из-за угрозы заражения сибирской язвой эвакуировали ведомство госсекретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции. В его канцелярии также получили конверт с белым порошком и патроном. Но тревога тогда была ложной: порошок оказался сахарной пудрой.

В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком: служащих экстренно эвакуировали
В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком
Фото. В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком
В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком
Фото. В Бельгии в пресс-службе экс-премьера получили конверт с неизвестным порошком

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Взрыв самодельного компрессора
22-летний минчанин, красивший автомобиль, погиб от взрыва самодельного компрессора
Фото: twitter.com/generalnietor
В Колумбии погибло пять человек в результате нападения на полицейский участок
Источник фото: скриншот из видео
В Китае покупатель укусил iPhone и телефон взорвался
Фото: FRITZ SCHIBLI
Второй раз за неделю. В Швеции возле офисного здания прогремел взрыв
Взрыв на рынке в Таиланде: кадры с места событий
Взрыв на рынке в Таиланде: кадры с места событий
Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв
Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв
На месте взрыва обнаружены тела двух погибших: что известно о ЧП в Бельгии
На месте взрыва обнаружены тела двух погибших: что известно о ЧП в Бельгии
Взрыв дома в Бельгии: кадры с места происшествия
Взрыв дома в Бельгии: кадры с места происшествия
Все новости по теме Взрыв
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru