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В результате взрыва в жилом доме в Брюсселе погиб человек

19.03.2017 - 16:49

Новости Бельгии. Чрезвычайное происшествие в Брюсселе. В коммуне Сен-Жиль прогремел взрыв в жилом доме. По последним данным, погиб один человек. Его тело нашли под завалами. Семеро людей, в том числе дети, пострадали. Некоторые – в тяжелом состоянии.

Взрыв был настолько мощным, что повредил соседние здания. Одно из них также обрушилось. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Предположительно, ЧП случилось из-за утечки газа. Без жилья остались полтора десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате взрыва в жилом доме в Брюсселе погиб человек

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