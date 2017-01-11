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Румыны отказали болгарам в экстренных поставках электричества

11.01.2017 - 06:05

Новости Болгарии. Резкое похолодание на Балканах привело к дефициту электроэнергии в регионе:

румыны отказали болгарам в экстренных поставках электричества, поскольку его не хватает самим.

Климат здесь теплый и зимой эти места не знают сильных морозов: спасаться от холодов, если они изредка случаются, выходит при помощи электрообогревателей.

На сей раз морозы оказались настолько сильными, что энергии собственной генерации болгарам не хватает

: сети перегружены, а страна достигла 20-летнего пика потребления.

Румыны помочь не смогли: их морозы затронули ничуть не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румыны отказали болгарам в экстренных поставках электричества

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