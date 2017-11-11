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В Болгарии вандалы нарисовали свастику на памятнике советскому воину «Алеша»

11.11.2017 - 15:10

Новости Болгарии. На монументе злоумышленники изобразили свастику и написали антисемитские лозунги, а фигуры на барельефе измазали красной краской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варварский акт совершили накануне юбилейных торжеств: в эти дни исполняется 60 лет с момента открытия памятника.

Надо отметить, это не первый подобный инцидент. Монумент уже подвергался атаке вандалов в марте 2017, в связи с чем Россия направила Болгарии ноту протеста. Еще один случай, уже с другим памятником, произошел в 2011 году (подробнее здесь).

В Болгарии вандалы нарисовали свастику на памятнике советскому воину «Алеша»
В Болгарии вандалы нарисовали свастику на памятнике советскому воину «Алеша»
Фото. В Болгарии вандалы нарисовали свастику на памятнике советскому воину «Алеша»

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