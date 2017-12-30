В болгарской Софии из-за удара молнии сел самолет Грузия-Греция

Новости мира. Самолет, летевший из Грузии в Грецию, вынужденно приземлился в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт уже приближался к пункту назначения, когда в него ударила молния.

Из-за происшествия командир экипажа принял решение приземлиться в аэропорту столицы Болгарии. Авиакомпания уже заявила, что обеспечит дальнейшую транспортировку пассажиров из Софии в греческую Кавалу.

Полетят пассажиры тем же самолетом после его обследования или будет предоставлен другой борт, пока не сообщается.

На борту лайнера находилось 170 пассажиров.

За медицинской помощью никто из них не обращался.