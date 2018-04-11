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«Я никогда не перестану исполнять его вечные песни». Скончался автор хитов Киркорова композитор Тончо Русев

11.04.2018 - 13:11

На 86 году жизни скончался болгарский композитор Тончо Русев.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Филипп Киркоров. Композитор был автором первых хитов исполнителя.

Певец отметил, что композиции, написанные автором, украшали болгарскую эстраду много лет.

Филипп Киркоров:
Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность – «Синдбад-Мореход», «Днем и Ночью», дуэта с Ани Лорак «Спроси у моря», и, конечно же, моей самой любимой и дорогой песни, принесшей мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году – «Ты Ты Ты». Спасибо, дорогой Тончо!!!

Фото: instagram.com/fkirkorov

Исполнитель также вспомнил последнюю встречу с композитором, которая состоялась в Болгарии.

Филипп Киркоров:
Не верится... Ещё же только недавно мы встречались у Тончо дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии в сентябре 2017... И вот.... Думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз? Нет... Усни с миром… Память о тебе и о твоих прекрасных, гениальных, красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно…

Певец выразил соболезнования родным и близким композитора, а также всему болгарскому народу.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Киркоров также отметил, что его болгарские поклонники говорили, что работы Тончо занимали важное место в творчестве исполнителя. «Я верю, что буду продолжать связывать себя с красотой, которую он оставил, поскольку я никогда не перестану исполнять Его Вечные Песни».

Семья Точно Русева сообщила, что композитор скончался от болезни незадолго до его дня рождения. «Он написал более тысячи песен и выиграл десятки престижных наград на болгарских и международных музыкальных конкурсах. Он был отличным музыкантом, но, прежде всего, он являлся великим человеком».

Композиции Точно Русева исполняли Васил Найденов, Васелин Маринов, Филипп Киркоров, София Ротару. 

Фото: facebook.com/toncho.russev

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