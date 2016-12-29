новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В результате наводнений в Боливии погибли 8 человек

29.12.2016 - 12:58

Новости Боливии. В Боливии проливные дожди привели к наводнениям сразу в пяти западных провинциях страны:

власти сообщают о восьмерых погибших.

Подтоплены дома даже в высокогорной фактической столице страны – Ла Пасе.
В провинции Кочабамба пришлось эвакуировать тысячи сельских жителей.

Дожди пришли сразу после сильной засухи, какой не бывало в этих местах уже четверть века.

Два эти удара по национальной экономике – наводнение и предшествующая сушь грозят стать для Боливии причиной исключительной силы экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наводнение в Индонезии: повреждено около 20 тысяч домов
Наводнение в Индонезии: повреждено около 20 тысяч домов
Свыше 20 человек погибли в Египте в результате масштабного наводнения, 72 пострадали
Свыше 20 человек погибли в Египте в результате масштабного наводнения, 72 пострадали
Наводнение во Вьетнаме
Наводнение во Вьетнаме: погибли 11 человек, под водой – более 30 тысяч строений
Мощное наводнение в Индии: погибли около 300 человек
Мощное наводнение в Индии: погибли около 300 человек
В Анкаре из-за прорыва трубы затопило тоннель, в котором находились десятки человек и автомобили
В Анкаре из-за прорыва трубы затопило тоннель, в котором находились десятки человек и автомобили
Наводнение в американской Луизиане продолжается
Наводнение в американской Луизиане продолжается
Наводнение в США
Наводнение в США: есть погибшие, более 20 тысяч жителей Луизианы покинули свои дома
Наводнение в Македонии
Наводнение в Македонии: погибли не менее 17 человек, трагедия названа «национальной катастрофой»
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru