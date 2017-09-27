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«Это был неописуемый момент»: обнявшая маму новорожденная малышка покорила мир

27.09.2017 - 12:24

Существующую между матерью и ребенком связь может быть не так просто описать словами. Однако медикам удалось запечатлеть трогательный момент, когда новорожденная малышка прильнула к щеке матери, как будто бы обнимая ее.

24-летняя Агата Рибейро Коэльо родилась  5 апреля 2017 в бразильской больнице Санта Моника. Рожденную с помощью кесарева  малышку сразу же поместили к матери.  Команда медиков с благоговением наблюдала за тем, как малышка прильнула к щеке матери.

Мать новорожденной девочки Бренда Коэльо ди Сауза:
Это был неописуемый момент, когда  моя дочь впервые ко мне прижалась.
Команда медиков проделала великолепную работу, и все были действительно удивлены таким ее проявлением чувств ко мне.
Сейчас Агата чувствует себя прекрасно. Мне нравится быть мамой.

Это не первый случай, когда ребенок прижимается к матери, сразу же после появления на свет.

В 2014 запечатлели, как новорожденный отказывался расставаться с нуждающейся в отдыхе после сложных родов матерью.

Умиляющее видео крошечного младенца, который ухватился за маму, прильнув к ее щеке, и начинал кричать каждый раз, когда медсестры пытались его забрать, покорило миллионы сердец.

Перевод с Mirror: Мария Харзеева

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