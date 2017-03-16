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Митинг против пенсионной реформы в Бразилии завершился беспорядками

16.03.2017 - 10:31

Новости Бразилии. Акция протеста в Бразилии завершилась беспорядками.

Около миллиона человек вышли на митинг против пенсионной реформы.

Она предусматривает повышение пенсионного возраста и сокращение льгот для некоторых категорий граждан.

Полиция пыталась разогнать толпу, началась потасовка, в результате, 

пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие не остановились и перекрыли трассы в крупных городах.

Во многих населенных пунктах образовались многокилометровые пробки на дорогах.

А в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро объявили однодневную забастовку водители автобусов и работники метро.

По этой причине в течение всего дня общественный транспорт будет работать с перебоями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг против пенсионной реформы в Бразилии завершился беспорядками

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