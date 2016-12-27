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Официальной версией крушения самолета с футбольной командой «Шапекоэнсе» названа нехватка топлива

27.12.2016 - 13:26

Новости Бразилии. Названа официальная причина крушения самолёта с футболистами «Шапекоэнсе». Трагедия произошла из-за нехватки топлива. По данным следователей, пилот не провел положенную дозаправку и слишком поздно сообщил об отказе двигателей.

Кроме того, следствие заявляет, что авиакомпания и авиационные власти Боливии утвердили план полета, хотя в нем были нарушения. Так, самолет был перегружен и летел гораздо выше, чем позволяли его технические характеристики.

Лайнер с футболистами и тренерами бразильского клуба разбился в ночь на 29 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальной версией крушения самолета с футбольной командой «Шапекоэнсе» названа нехватка топлива

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