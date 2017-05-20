новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали

20.05.2017 - 13:37

Новости Бразилии. Скандал олимпийских масштабов разгорается в Бразилии. У победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали!

В монетном дворе Бразилии сейчас на восстановлении как минимум 130 наград. Большинство из них – бронзовые.

По словам представителя оргкомитета «Рио-2016»,

медали испортились из-за того, что их бросили или хранили  ненадлежащим образом.

В большинстве случаев, было повреждено лаковое покрытие наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный скандал: у победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро массово ржавеют медали

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II
Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II
2 апреля в Сербии пройдут президентские выборы
2 апреля в Сербии пройдут президентские выборы
Александр Лукашенко и Дидье Рейндерс
Неделя интеграций в Беларуси. Зачем к нам приезжали высокопоставленные гости из разных стран и организаций
Великобритания решила не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро после выхода из ЕС
Великобритания не планирует выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро после выхода из ЕС
Литва выступает за постоянное размещение иностранных военных баз на своей территории
Литва выступает за постоянное размещение иностранных военных баз на своей территории
Давос по политике безопасности: 18 февраля в Мюнхене обсудят кризис на востоке Украины
Давос по политике безопасности: 18 февраля в Мюнхене обсудят кризис на востоке Украины
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Первое заседание Комитета национальных координаторов Центрально-Европейской инициативы состоится в Минске
Британские депутаты приняли законопроект о Brexit
Британские депутаты приняли законопроект о Brexit
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru