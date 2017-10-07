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В Бразилии возросло число жертв поджога в детском саду

07.10.2017 - 17:47

Новости Бразилии. В Бразилии растет число жертв поджога в детском саду. В списках погибших уже почти 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В госпиталях находятся более 40 пострадавших. Большинство – дети. Некоторые – в тяжелом состоянии в реанимации. Трагедия произошла в городе Жанауба.

50-летний охранник детского сада зашел в комнату, где воспитатель занималась с детьми, облил себя и малышей спиртом и поджег. Мотивы его поступка до сих пор не ясны. Мужчина проработал в этом саду сторожем 8 лет.

В Бразилии возросло число жертв поджога в детском саду

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