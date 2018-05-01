﻿ В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП?

01.05.2018 - 16:51

Новости Бразилии. В Сан-Пауло из-за пожара рухнул небоскреб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается об одном погибшем, еще двое считаются пропавшими без вести.

По информации местных СМИ, здание не использовалось, но там могли быть люди. На месте работают специалисты.

Пожар начался на пятом этаже, затем огонь распространился на верхние уровни. Огнем оказалось охвачено и соседнее здание, однако, по информации полиции, риска его обрушения нет. На месте происшествия работают экстренные службы. В тушении огня задействовано более 150 спасателей.

В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП?
В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Фото. В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Пожар в Сан-Пауло
Фото. Пожар в Сан-Пауло
В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Фото. В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Фото. В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Фото. В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Фото. В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара
Фото. В Сан-Пауло рухнул небоскреб из-за пожара

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
Фото: Брестское ОУМЧС
В Брестском районе горела квартира в трёхэтажном доме
Фото: Могилёвское ОУМЧС
В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач
Изображение носит иллюстративный характер
На пожаре в Витебске погибли два человека
Изображение носит иллюстративный характер
В Брестской области причиной трёх пожаров стала молния
Фото: МЧС
В Пинском районе сгорел грузовик с тонной свинины
Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
Авиаторы МЧС Беларуси вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru