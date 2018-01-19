﻿ Водитель-эпилептик врезался в толпу в Рио-де-Жанейро, пострадали 15 человек и 8-месячный ребенок | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Водитель-эпилептик врезался в толпу в Рио-де-Жанейро, пострадали 15 человек и 8-месячный ребенок

19.01.2018 - 10:49

Новости Бразилии. ЧП в Рио-де-Жанейро. Автомобиль врезался в толпу людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Все произошло на всемирно известной набережной Копакабана. В результате, как минимум 15 человек пострадали.

В больницу с тяжелыми травмами был доставлен и 8-месячный ребенок, но врачам не удалось спасти его жизнь. Водитель задержан. Им оказался 41-летний местный житель. По его словам, он не справился с управлением авто из-за эпилептического припадка. Местная полиция уже заявила, что данное происшествие не считает терактом.

Водитель-эпилептик врезался в толпу в Рио-де-Жанейро, пострадали 15 человек и 8-месячный ребенок

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На трассе в Бразилии столкнулись два грузовика и микроавтобус: в жуткой аварии погибли более 10 человек
На трассе в Бразилии столкнулись два грузовика и микроавтобус: в жуткой аварии погибли более 10 человек
Около 40 машин столкнулись на трассе в Бразилии из-за дыма от лесных пожаров: погибли 2 человека
Около 40 машин столкнулись на трассе в Бразилии из-за дыма от лесных пожаров: погибли 2 человека
Страшное ДТП в Бразилии унесло жизни более 20 человек
Страшное ДТП в Бразилии унесло жизни более 20 человек
Авария в Бразилии
Крупное ДТП на юге Бразилии: погибли 18 студентов, еще 25 – получили ранения
Два поезда столкнулись в Бразилии
Два поезда столкнулись в Бразилии: пострадали 140 человек
В Бразилии водитель под наркотиками сбил на тротуаре 15 пешеходов, в том числе 7 детей
В Бразилии водитель под наркотиками сбил на тротуаре 15 пешеходов, в том числе 7 детей
Автобус со школьниками разбился в Бразилии
Автобус со школьниками разбился в Бразилии: погибли 10 человек, более 20 ранены
В Бразилии бабушка и внук остались живы после того, как по ним проехал автомобиль
В Бразилии бабушка и внук остались живы после того, как по ним проехал автомобиль
Все новости по теме Авария в Бразилии
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru