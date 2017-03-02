новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Возможен умышленный поджог: в бразильском Сан-Паулу около 50 домой сгорели дотла

02.03.2017 - 20:16

Новости Бразилии. Полсотни зданий в бразильском Сан-Паулу обратились в пепел. Пожар на трущобной окраине вспыхнул в середине дня, после чего стремительно распространился по району. Прибывшие на место ЧП пожарные с трудом пробирались к очагу возгорания.

Проезд техники оказался сильно затруднен из-за узких и захламленных улиц. Несмотря на активную помощь местных жителей, предотвратить распространение огненной стихии удалось лишь спустя несколько часов. Причина возгорания пока не установлена. Специалисты предполагают умышленный поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможен умышленный поджог: в бразильском Сан-Паулу около 50 домой сгорели дотла

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 50 человек были эвакуированы из спелеолечебницы в Солигорске из-за пожара
Более 50 человек были эвакуированы из спелеолечебницы в Солигорске из-за пожара
Несмотря на усилия 15 пожарных бригад, в итальянском городе Одерцо дотла сгорел торговый центр
Несмотря на усилия 15 пожарных бригад, в итальянском городе Одерцо дотла сгорел торговый центр
В оздоровительном комплексе «Чайка» в Мядельском районе на пожаре погиб 31-летний мужчина
В оздоровительном комплексе «Чайка» в Мядельском районе на пожаре погиб 31-летний мужчина
Китайский пожарный в руках вынес пылающий баллон с газом из дома (видеофакт)
Китайский пожарный в руках вынес пылающий баллон с газом из дома (видеофакт)
В Сиднее полыхает предприятие по переработке отходов: дым проверяют на токсичные вещества
В Сиднее полыхает предприятие по переработке отходов: дым проверяют на токсичные вещества
Из-за лесных пожаров в Чили 3000 человек не могут вернуться домой
Из-за лесных пожаров в Чили 3000 человек не могут вернуться домой
В Столбцах произошло задымление в одной из квартир пятиэтажного жилого дома
В Столбцах произошло задымление в одной из квартир пятиэтажного жилого дома
В Минском районе сгорел дом: хозяин спас жену и мать
В Минском районе сгорел дом: хозяин спас жену и мать
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru