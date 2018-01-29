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Яркие костюмы, чарующие ритмы и зажигательные выступления: в Аргентине начался карнавал

29.01.2018 - 21:53

Новости Бразилии. Главное событие года отмечают в жаркой Аргентине – начался крупнейший в стране карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По своим масштабам и зрелищности он не уступает даже Бразильскому, а по продолжительности бьёт все рекорды: яркие костюмы, чарующие ритмы и зажигательные выступления будут радовать жителей и туристов каждые выходные на протяжении двух месяцев.

Центральным событием фестиваля станут соревнования школ самбы, к которым коллективы начали готовиться сразу после завершения прошлогоднего торжества. 

Яркие костюмы, чарующие ритмы и зажигательные выступления: в Аргентине начался карнавал

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