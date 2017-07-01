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Звезда мирового футбола Лионель Месси женился на подруге детства

01.07.2017 - 22:10

Новости Бразилии. И последнее. Один из самых завидных женихов, звезда мирового футбола Лионель Месси наконец-то обручился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Свадьбу спортсмена обсуждает весь интернет.

Избранница футболиста – его подруга детства, с которой, к слову, он уже  давно жил в гражданском браке.

У пары – двое сыновей. Торжество проходит в родном городе влюбленных – аргентинском Росарио. На праздник были приглашены 260 гостей, в их числе известные спортсмены и селебрити. Примечательно, что молодожены решили не принимать подарки. Вместо этого предложили гостям делать пожертвования на благотворительность.

Звезда мирового футбола Лионель Месси женился на подруге детства

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