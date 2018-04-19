12-летний мальчик попал под колёса Audi в Брестском районе. Ребёнок госпитализирован

Новости Беларуси. В Брестском районе в ДТП пострадал 12-летний мальчик.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 18 апреля утром. За рулем автомобиля Audi находился 25-летний брестчанин. У одного из перекрестков агрогородка Чернавчицы Брестского района мужчина совершил наезд на 12-летнего школьника.
Ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства.
Фото: ГАИ Брестской области
В результате инцидента учащийся получил телесные повреждения и был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.
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