﻿ 12-летний мальчик попал под колёса Audi в Брестском районе. Ребёнок госпитализирован | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

12-летний мальчик попал под колёса Audi в Брестском районе. Ребёнок госпитализирован

19.04.2018 - 11:59

Новости Беларуси. В Брестском районе в ДТП пострадал 12-летний мальчик.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 18 апреля утром. За рулем автомобиля Audi находился 25-летний брестчанин. У одного из перекрестков агрогородка Чернавчицы Брестского района мужчина совершил наезд на 12-летнего школьника.

Ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Фото: ГАИ Брестской области

В результате инцидента учащийся получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.

В феврале этого года в Гродно Mercedes сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе – здесь подробнее.

Фото: ГАИ Брестской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: vk.com/podslushanobereza
В Берёзе молоковоз врезался в бронетранспортёр
Изображение носит иллюстративный характер
В Дрогичинском районе под колёсами поезда погиб школьник
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Были оторваны части кузова, вырван двигатель. Под Барановичами в ДТП погиб 25-летний водитель Renault
Изображение носит иллюстративный характер
Дизель-поезд насмерть сбил пенсионерку в Жабинковском районе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Кобринском районе Mercedes врезался в дерево: пострадали два человека
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Пинске сотрудники ГАИ остановили Mazda с нетрезвой беременной женщиной за рулём
Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе
Установлена причина страшного ДТП в Кобринском районе
Фото: ГАИ Брестской области
В Кобринском районе Renault пролетел в воздухе около 60 метров после удара о столб
Все новости по теме Авария в Брестской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru