16 августа телеканал СТВ презентует 5 уникальных мини-фильмов о Бресте

Новости Беларуси. Тысячелетнюю историю Бреста расскажут пять мини-фильмов нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героями живых сюжетов стали горожане прошлого и настоящего: седой ветеран, рыбаки, певец, знаменитый фонарщик и воины, которые в разные годы защищали древний город.

Команда СТВ взглянула на Брест с самых разных ракурсов. Съемки велись с высоты птичьего полета, в поезде, в центре города и даже на водной глади. Потому многие кадры, которые увидят брестчане, – уникальны.