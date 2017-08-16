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16 августа телеканал СТВ презентует 5 уникальных мини-фильмов о Бресте

16.08.2017 - 09:53

Новости Беларуси. Тысячелетнюю историю Бреста расскажут пять мини-фильмов нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героями живых сюжетов стали горожане прошлого и настоящего: седой ветеран, рыбаки, певец, знаменитый фонарщик и воины, которые в разные годы защищали древний город.

Команда СТВ взглянула на Брест с самых разных ракурсов. Съемки велись с высоты птичьего полета, в поезде, в центре города и даже на водной глади. Потому многие кадры, которые увидят брестчане, – уникальны.

Премьера роликов состоится уже 16 августа.

16 августа телеканал СТВ презентует 5 уникальных мини-фильмов о Бресте

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