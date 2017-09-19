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17-летний парень, попавший под поезд в Барановичах, ночью скончался в больнице

19.09.2017 - 12:32

Новости Беларуси. Молодой человек, который попал под поезд в Барановичах, умер в больнице.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, 17-летний студент минского колледжа железнодорожного транспорта скончался в ночь с 18 на 19 сентября после несчастного случая.

Трагедия произошла 18 сентября днем на нерегулируемом железнодорожном переезде в Барановичах.

Юноша был сбит путевой машиной.

В результате инцидента парню ампутировали обе ноги и четыре пальца на руке.

По факту смерти студента проводится проверка. По предварительным данным погибший в момент столкновения был в наушниках и не услышал сигналов транспортного средства.

Переезд, на котором произошла авария, оборудован светозвуковой сигнализацией. Она работала и была в исправном состоянии.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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