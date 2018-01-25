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210 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании в вузе Пинска: что произошло

25.01.2018 - 11:59

Новости Беларуси. 24 января 210 человек эвакуировали из высшего учебного заведения в Пинске из-за информации о минировании.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, работница библиотеки вуза нашла распечатанный на принтере лист с угрозой. Женщина незамедлительно оповестила об этом правоохранительные органы.

Из учебного заведения эвакуировали 210 человек. На место инцидента прибыли сотрудники милиции, из Барановичей была вызвана саперно-пиротехническая группа. Взрывоопасные предметы не обнаружили.

Продолжается расследование по поводу ложного сообщения об опасности.

Саперы работали в здании более четырёх часов – здесь подробнее.

Сергей Дученко

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