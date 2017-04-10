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29-летнего племянника подозревают в убийстве дяди в Ляховичах

10.04.2017 - 12:21

Новости Беларуси. Тело 45-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Это племянник убитого. В день, когда произошла трагедия, мужчины распивали спиртное. Также известно, что подозреваемый ранее уже был судим.

Весной прошлого года ссора родных братьев в Волковыске закончилась убийством.

Нетрезвый, ранее судимый житель города, пытался научить своего младшего брата правильно стирать носки. Старший брат утверждал, что мыло для этих целей должно быть другим. Словесная перебранка переросла в драку (здесь подробнее). 

Племянника подозревают в убийстве дяди в Ляховичах

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