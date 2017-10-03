новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

30-летний житель Пинска бросился под поезд после ссоры с женой: мужчина погиб

03.10.2017 - 14:48

Новости Беларуси. Житель Пинска погиб под колесами поезда.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, вечером 2 октября около железнодорожной станции Пинск 30-летний мужчина бросился под колеса состава. Это произошло в непосредственной близости от приближающегося поезда.

По предварительным данным, молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. Он был пьян. За день до происшествия житель Пинска поссорился с женой, которая с детьми уехала из дома к родителям.

По факту трагедии проводится проверка. Выясняются обстоятельства инцидента.

Несколько лет назад в минском метро 18-летний студент БНТУ прыгнул под поезд и чудом остался жив – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске 92-летняя женщина спрыгнула из окна 3-го этажа
Честер Беннингтон
Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
В Мексике пассажир поджег себя в автобусе и погиб
В Мексике пассажир поджег себя в автобусе и погиб
Скончалась гомельчанка, поджегшая себя на проходной фабрики «Коминтерн»
Фото носит иллюстративный характер
Тело молодого человека со скрипкой найдено в лесу под Лидой
«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь
«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь
Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии
Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии
Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина найден мертвым в своей камере: обстоятельства самоубийства изучает полиция
Подозреваемый в подготовке теракта в аэропорту Берлина найден мертвым в своей камере: обстоятельства самоубийства изучает полиция
Все новости по теме Самоубийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru