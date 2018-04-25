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31-летний рыбак утонул в водоеме городского парка Кобрина

25.04.2018 - 12:53

Новости Беларуси. В Кобрине в городском водоеме утонул рыбак.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую областную организацию ОСВОД, все произошло утром 24 апреля. В городском парке рыбачил 31-летний мужчина. Он упал в воду.

Глубина в водоеме в этом месте составляет приблизительно полметра, но упавший не выбирался на берег.

Другие рыбаки пришли на помощь мужчине. Скорая помощь, приехавшая на место происшествия, проводила реанимационные мероприятия, но пострадавший скончался.

По предварительным данным, мужчина упал в воду из-за ухудшения самочувствия.

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Изображение использовано в качестве иллюстрации

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